Így kell csinálni: mindenkit Fásy Ádám fedezett fel

Bárhova megy, az énekesek szeretettel üdvözlik Fásy Ádámot. Nem véletlenül: alig van olyan mulatós sztár, aki ne lépett volna Fásy színpadára. A Slágerexpressz masinisztája huszonöt éve van a pályán, ez alkalomból próbálta összeszámolni, hány karrier elindulásában segített.







– A Fásy mulató a leghosszabb múltú zenei műsor, amely folyamatosan jelen van, most például a Zenebutikon Zeneexpressz néven. Nemrég elkezdtük archiválni az adásokat, ekkor derült ki, hogy 490 fellépő járt már a műsoromban. Elképesztő szám, alig hittünk a nejemmel a szemünknek! Emlékszem, például Mága Zoli, Bódi Guszti, Nótár Mary, Jolly, Havasi Balázs, Kökény Attila és Kasza Tibi első televíziós felvétele is nálam történt. Büszke vagyok rá, hogy több zenei stílus is képviseltette magát a műsoromban, így Koós János és Szulák Andi is szerepelt – emlékezett vissza Fásy, aki ma is ugyanúgy jár fellépni, mint régen, nem pihen. Neki is szüksége van menedzserre, aki nem más, mint a felesége.

– Nálunk Marika a főnök, az van, amit ő mond! – nevette el magát. – Viccet félretéve, tényleg ő intéz mindent, ő szervezi a fellépéseket is, oda megyek, ahova küld!