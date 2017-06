Így csapkodta magát a földhöz 10 éve Aleska

Nem mindennapi produkció, az biztos.

Talán kevesen tudják, de Aleska nemcsak felnőttfilmezett, hanem bizony táncolt is korábban. Méghozzá kortárs műveket adott elő, egy tíz évvel ezelőtti felvételt most meg is osztott közösségi oldalán. A rövid részlet a Hol vannak a pásztorok című darabból származik, amiben Aleska még mellműtétje előtt egy bugyiban és sportmelltartóban veri magát a földhöz tánc közben.