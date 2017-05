Így bulizik rejtélyes új pasijával Aleska - fotó

Még április második felében beszélt arról Sáfrány Emese, hogy bizony van valaki az életében, aki napról napra fontosabb számára. A fiút egy társkeresőn ismerte meg, azonban eddig nem nagyon láthattuk, ki is ő. Noha pár nappal később közösségi oldalára kitett egy közös képet róluk, ám a lovag arca nem volt látható - és sajnos most is csak apró lépésekben kerülünk közelebb a titokzatos idegenhez, akivel egy láthatóan jó hangulatú estét töltött el Aleska.

Bulika a fiúmmal ;))) #weddingparty Sáfrány Emese aka Aleska💎 (@aleska_safrany_emese) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 13., 14:09 PDT