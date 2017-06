Hűtőszekrényben várta a betörőt Hajós András - videó

A nyár a betörések szezonja. Erről Hajós András is tud mesélni, hiszen ő is vált már betörés áldozatává, és jól emlékszik, milyen szörnyű élmény is egy felforgatott otthonba hazaérni.

– Gyerekként is éltem át ilyet a szüleim lakásában, és családfenntartóként is a sajátunkban. Túl az anyagi káron, ez elsősorban egy borzasztó élmény, hiszen megszentségtelenítik az ember otthonát. A legtöbben sajnos elég gondatlanok vagyunk, ezért ráadásul elsősorban magunkra kell haragudnunk, amikor ilyesmi megtörténik velünk – idézte fel kellemetlen emlékeit András.

A zenész tűzpiros szmokingban, afféle vicces dzsinnként jelenik meg egy szpotban - aminek szövegét és zenéjét is ő írta -, és amely a vagyonvédelem, valamint a lakásbiztonság fontosságát hangsúlyozza.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ismeretterjesztő kampányának arcaként szeretne időben figyelmeztetni mindenkit arra, hogy gondolja át otthona biztonságát, mielőtt nyaralni indul.

A forgatás alatt András számos abszurd helyzetbe kényszerült. Énekelt kádban, az ágy felett lebegve, ablakból lábat lógatva, de nem is ezek voltak a legextrémebb helyszínek.

– Hűtőszekrénybe zárva még sosem énekeltem. Mostantól elmondhatom, hogy felléptem az ország majd összes színpadán - és egy fridzsiderben - emlékezett vissza a forgatás legfurcsább jeleneteinek egyikére Hajós.

– Ez egy remek együttműködés volt ahol a "szolgálunk és védünk" meg a "szórakoztatunk és varázsolunk" fogott össze egy jó célért - vonta le a végső tanulságot a zenész.