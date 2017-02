Húha! Palvin Barbi Iszak Esztit nyalogatta – fotó

A divathetek alatt sem kell lemondanunk a magyar topmodellekről, szerencsére a rengeteg munka közben is folyamatosan közvetítenek hogylétükről, ahogy tette ezt New Yorkból Palvin Barbi is nagyvonalúan.



Ezúttal egy meglepetéssel is szolgált, a fotón ugyanis éppen Iszak Esztit készül megnyalni(!). A kissé szokatlan, de annál meggyőzőbb kompozíciót egy bulin sikerült összehozni az együtt duplán szívdöglesztő lányoknak:

