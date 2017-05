Hoppá, Tubi dönt A Nagy Duett fináléjában? - fotók

Egészen megdöbbentő fordulat: a Bors kutyája, Tubi is helyet kapott A Nagy Duett döntőjében, ráadásul nem is akárhol! Míg Szulák Andi készülődött, a Bors kutyája feltérképezte a stúdiót és belesett a kulisszák mögé. Négylábú kedvencünk beült Kasza Tibi és Cooky közé, elfoglalva Szulák Andrea helyét, és talán az ő szavazata is dönteni fog...









Vannak akik azt mondják, a kutyák nem látják a tévét, vannak akik viszont úgy gondolják igen. Nem kérdés, Tubi látja, és gyakran nézi is. Van, hogy percekig. (Persze lehet, hogy csak bambul, mert közben matek egyenleteket végez fejben.)









A tapasztalatok azt mutatják, egy mese és egy műsor van rá hatással: a Hupikék törpikék és A Nagy Duett. Meghallja Kasza Tibi hangját, és már ugat, vagy felkapja a fejét, és nézi a tévét, mintha a rajongója lenne. Tubi annyira rákattant a műsorra és Kaszára, hogy megleptük őt és adás előtt elvittük A Nagy Duett stúdiójába, hogy találkozzon a kedvencével.

Már az épület előtt összefutottak Kaszával, az ugatás pedig nem maradt el. Egy kis rántott hús segítségével azonnal barátok lettek.

















A közben zajló vasárnapi első döntőben Erdei Zsolt leleplezte az utánozhatatlan "bányász rock" mozgáskultúráját. A produkciót megelőző kisfilmben elmondta: neki csak törzsből mozog a feje, és erre a P. Mobil dalának előadása közben sem cáfolt rá. Judy biztosan jókat szórakozott Madárral a táncpróbák közben.









Simon Kornél betegen is a maximumot hozza, huszárnak öltözve énekelte el Janicsák Vecával Kálmán Imre legnépszerűbb operettjének, a Csárdáskirálynőnek egy részletét. Szulák Andrea szívét teljesen elrabolta a sármos sztár.