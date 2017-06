Hoppá! Mekkorát villantott Mádai Vivi A Nagy Duettben - fotó

Mádai Vivi és Csipa hatalmas karaoke bulit tartott A Nagy Duett stúdiójában, és bár Vivi látszólag vonakodva ment bele a partiba, hirtelen átjárta a hangulat és úgy pattant fel az asztalra táncolni, mintha nem lenne holnap, még az se zavarta, ha a buli hevében a közönség betekintést nyer a szoknyája alá - sokak nagy örömére.









Simon Kornél úgy festett Janicsák Veca oldalán, mint Szulejmán arany diszkógömb változata: nem csak a fény tört meg rajta, de a rosszkedv is, A Nagy Duett fináléjára kiderült róla, hogy született bulibáró! A szakálla már csak hab a tortán, nem csak Kis Grófo de maga Kovi is megirigyelhetné a sármját. Nők ezrei irigyelték ma este is Janicsák Vecát, hogy Kornéllal karöltve versenyezhet, vele ugyanis még a döntő feszült légköre is elillan és helyébe lép a felhőtlen szórakozás.