Hoppá, kipattintotta felsőtestét a Take That sztárja - fotó

Gary Barlow-ról mostanában kevesebbet hallani, ezért is örülhettek a rajongói a hétfői jelentkezésének. A Take That egykori énekese félmeztelenre vetkőzve mutatta meg, hogy az utóbbi időben sok időt töltött az edzőteremben. A 49 éves Barlow az 1990-es években sokáig küzdött túlsúllyal, ám életmódot váltott, és a jelek szerint mind a mai napig fontos részét képezi életének.