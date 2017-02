Hoppá! Jolly lecserélte az A8-ast!

Vannak kamu rapperek, akik azt mondják magukról, hogy gengszterek, közben pedig – hiába negyvenévesek – a mai napig ágyba kapják minden reggel az anyukájuktól a kakaót, és vannak kamu mulatósok, akik hamisan azt a képet festik magukról, hogy felveti őket a pénz.

Nos, Jolly nem ilyen fajta muzsikus, ő tényleg úgy éli a mindennapjait, ahogy a No roxa áj című slágerben énekli Kis Grófo oldalán: „beül Jolly az A8-asba”… Az énekes legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint most szintet lépett, és egy kategóriával nagyobb német gyártmányú luxusautót vásárolt magának, hogy azzal rója az utakat. Kíváncsian várjuk, hogy ezt a négykerekűt is beleírja-e majd valamelyik gigaslágerének szövegébe, és persze arra is, hogy az mekkora sikert hoz majd. A No roxa ájt a mai napig 28,3 millióan töltötték le a youtube-csatornán, szóval elég magasan van az a bizonyos léc.