Hoppá! I love Budapest pólóban mulatott Ashton Kutcher - videó

Még mindig Budapest vendégszeretetét élvezi Mila Kunis és Ashton Kutcher. Úgy fest, a házaspár továbbra is hazánkban tartózkodik, ugyanis az M2 Petőfi TV riportere ugyanazon a szórakozóhelyen mulatott csütörtök este, ahol ők is. Judit telefonnal élőzött is a helyről, így mindenki láthatja, hogy Kutcher nem akarmilyen pólóban töltötte az éjszakát: I love Budapest felirat díszelgett rajta.

Az élesszeműek a táncparketten kiszúrhatják Jennifer Aniston férjét, Justin Therouxot is.

Kiderült, a színészek jövő héten utaznak haza.