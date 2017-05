Hippi volt a gimiben Ábrahám Edit

A háború ellen és a béke mellett tüntető hippik az egész világ figyelmét a szeretet fontosságára irányították, ez az életérzés Ábrahám Editet is hatalmába kerítette.

Ábrahám Edit és Vastag Csaba a világhírű Hair musicalből adott elő egy dalt A Nagy Duett legutóbbi adásában, ahol az is kiderült, hogy a színésznőt személyes emlékek kötik a hetvenes évek hippikorszakához.







A szeretet és a szerelem hatotta át a gimnazista Ábrahám Edit életét, aki most Vastag Csabával utazott vissza az időben © Vadnai Szabolcs

– Gimnazista voltam ebben a korszakban, akkoriban a hippikhez akartunk hasonítani – me­sélte a Borsnak ragyogó te­kintettel a színésznő. – Trapéznadrágban jártunk és virágokat festettünk az arcunkra, de ez volt a maximum. Magyarországon nem úgy zajlott a dolog, mint például Woodstockban, nem volt szabad szerelem, ráadásul mi gimnazistaként még őriztük a lányságunkat, de például LGT-koncertre élmény volt kilátogatni a Tabánba. A szabadság és az összetartozás olyan életérzést hozott létre, amivel öröm volt azonosulni – boldogság volt megélni, hogy az ember semmivel nem foglalkozik, csak azzal, hogy szabad levegőn van, jól érzi magát és élvezi az életet, a napsütést, a szeretetet. Élvezi, amit csinál. A korszak legfontosabb üzenete a szeretet és a szerelem fontossága, ez a kettő pedig mindenki életének a része. Ez a pozitív hozzáállás mindig közel állt hozzám, képtelen va­gyok más szemszögből látni a világot és ez jó is így. Tele vagyok életörömmel, az élet szép.

Ábrahám Edit tudja, hogy az élet nem minden esetben habos torta, a színésznő azonban a kevésbé vidám, nem annyira napfényes időszakok alatt sem csügged.

– Minden elmúlik egyszer, a rossz is. A negatív időszakokba nem szabad beletemetkezni, egyszerűen el kell fogadni, hogy igen, ez most ilyen, de vége lesz, és utána majd jobb napok következnek – küldte a Bors olvasóinak személyes jó tanácsát Ábrahám Edit.

Táncosnak készül Judy kislánya

Az ötéves Maja már most biztos benne, mi lesz, ha nagy lesz, ugyanis imád táncolni és ösztönösen tudja, hogy kitől érdemes tanulni. Legnagyobb kedvence Michael Jackson.

– Ahogy hazaérünk az oviból, ő mindent vág a sarokba és abban a másodpercben már kapcsolgatja a tévét és táncol a dalokra – tudtuk meg a büszke édesanyától, Judytól. – Imádja Michael Jacksont, az ő mozgását tanulmányozza, amennyire így ötévesen tudja. Utánozza Jackson nyaktekeréseit, mindent, ráadául nem én mutogattam neki ezeket, hanem magától kezdte el.

Judy azt is elárulta: a kis Maja már az óvodában is tanul táncot, a terve pedig az, hogy a jövőben is ezzel a műfajjal foglalkozzon.

– Énekelni is szokott, vannak olyan mai slágerek, amiket nagyon szeret. Jennifer Lopez mellett Kasszás Erzsi dalát is kívülről fújja, de már mondta, hogy: anya, ugye, nem baj, ha én nem énekesnő leszek, hanem táncosnő? – számolt be lapunknak elérzékenyülve Judy.