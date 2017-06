Hét országra szóló lagzit csap a Szulejmán sztárja

Napra pontosan két hét van hátra Burak Özcivit legényéletéből. A Szulejmán sorozat Bali bégje három év együttjárás és fél év jegyesség után vezeti oltár elé szerelmét, a német-török származású színésznőt, Fahriye Evcent. A sztárpár lázasan készül a nagy napra, Fahriye jelenleg szinte csak azzal foglalkozik, hogy az esküvőn és a lagzin minden úgy történjen, ahogy azt megálmodták.

A török sajtó megszellőztetett néhány információt az eseményről, így abban biztosan lehetünk, hogy a jegyesek nem sajnálják a pénzt álmaik megvalósítására. Állítólag a lagzit egy hatalmas villában rendezik, ahol a közel ötszáz meghívott is kényelmesen elfér. A pincérek, a ha­gyományos török és német ételek mellett, több különleges fogást is felszolgálnak a vendégseregnek, a menyasszonyi torta pedig egy valóságos cukrászati remekmű lesz.







Fahriye szinte főállásban szervezi az esküvőjét, amelyről a vendégek sem távoznak üres kézzel

– Fahriye ruhája már elkészült, és csodaszép. Több elképzelése is volt a menyasszonyi ruhát illetően, így két ruha várja, hogy aznap melyik mellett dönt, de az is elképzelhető, hogy menet közben átöltözik majd – kotyogta ki a színésznő egyik barátnője egy pletykalapnak. – Burakot nem érdekli, mennyi lesz a számla, csak az fontos neki, hogy boldognak lássa a sze­relmét.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vendégek is ajándékokat kapnak a lagziban, a dekoráció is kisebb vagyonba kerül, a nászútról nem is szólva. Az ifjú házasok egy luxushajón élvezik majd a paradicsomi örömöket, mielőtt visszatérnének a dolgos hétköznapokba.