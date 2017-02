Hét éve egyedül él a Barátok közt sztárja

Mezei Léda nem alkuszik. A Barátok közt Natasája szingli létére nem érzi magányosnak magát, és van türelme megvárni az igazit.

Mezei Léda nem alkuszik. A Barátok közt Natasája szingli létére nem érzi magányosnak magát, és van türelme megvárni az igazit.

Egy éve bukkant fel a sorozatban, ő játssza a pszichológusnő lányát, Kővári Natasát. Ez idő alatt Mezei Léda beilleszkedett a csapatba, remekül érzi magát a kollégáival, hálás, hogy a Barátok közt részese le­het. Natasának nincs párja a sorozatban, de sóvárog Peti után.







Natasa egy éve került a sorozatba, hamar beilleszkedett (a képen Petivel)

Ebben nagyon is hasonlít Lédához, hiszen a csodaszép, éppen csak harmincéves színésznőnek sincs szerelme.

– Hét éve egyedül élek. Nem azt mondom, hogy szeretem ezt, de a nagy szerelem, amire vá­gyom, elkerül. Szoktam randizni, próbálkozom, de egyelőre egyedül vagyok. A kalandokból harmincéves koromra kinőttem, vagy szerelmes vagyok, vagy nem. Az élet túl rövid ahhoz, hogy húzzuk egymás idejét. Pár nap alatt kiderül, mennyire va­gyunk egy hullámhosszon. Ha túl nagy gondolkodás- és értékrendbeli különbségek vannak, bele sem kezdek. Ezekből hónapok alatt lyukak lesznek, évek alatt pedig már szakadék. A ba­rátaimmal is hasonló az értékrendünk, megértik, hogy mit miért csinálok, hogyan tudnak segíteni. Az édesanyám és az édesapám olyan csodálatos pár. Tőlük tanultam, hogy küzdjek, ne adjam fel az álmaimat. Nem az a cél, hogy egyedül maradjak, de ezt most félretettem. Nem vagyok magányos, van családom, barátaim. Ha készen állok, akkor úgyis betoppan. Addig is csinosítgatom az otthonom, tervezem, hogy milyen könyveket olvassak, sorozatokat nézzek. Azt lehet egyedül is.









Az akciódús jeleneteket szereti

Meglepő egy törékeny lánytól, hogy a krimis fordulatokért rajong, nem a romantikus, szerelmesekért, Lédának mégis az akciódús jelenetek a legkedvesebbek.







Kemény lány Natasa, megvédte anyját és Nórát

– Az egyik, amikor fegyvert fogtam egy maffiózóra, aki fenyegette Nórát és az édesanyámat. A másik, amikor az egyik elítélt bosszút akart állni édesanyámon a testvére haláláért és ezért elrabolt – sorolja Léda. – Azért szeretem ennyire ezeket az izgalmas jeleneteket, mert látványosak, és mert ilyet nem élek át a való életeben. Legalábbis remélem – neveti el magát Léda. – De persze szép és nagy kihívás szerelmet is játszani.