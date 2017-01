Havast pénzzel már nem lehet elcsábítani

Havas Henrik a Blikk.hu-nak cáfolta, hogy arra készül, lecseréli az ATV-t a HírTV-re. A neves tévés személyiség kapcsán a napokban merült fel a váltás lehetősége, miután Kálmán Olga a HírTV-hez igazolt. Havas szerint nem lehetetlenek a Kálmán fizetéséről szóló híresztelések, állítólag az Egyenes beszéd című műsor egykori műsorvezetője 4 millió forintot fog keresni új munkahelyén, ám Havast a csúcsgázsi sem izgatja.

„Írtam 26 könyvet, gondolhatja, hogy pénzzel engem már nem lehet megvenni” - mondta Havas a Blikknek

„Engem nem hívtak át a HírTV-hez, de felkérést valóban kaptam. Tavaly egyszeri alkalommal vendégeskedtem náluk a szilveszteri műsorban, és Tarr Péter – aki egyébként az egyetemen tanítványom volt – most is hívott. Beszéltem Németh Sándorral és egyet értettem vele abban, hogy ha most is elmennék szilveszterkor, az félreértésekre adhatna okot, így aztán ezt lemondtam” - tette hozzá Havas.