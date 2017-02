Havas reagált Megyeri Csilla botrányos felkonfjára

Egy nap alatt szédületes országos ismertségre tett szert Megyeri Csilla, a debreceni Alföld Televízió műsorvezetője. Az általa vezetett, Púder című műsor egy korábbi adásában előadott mondata miatt került a figyelem középpontjába, miszerint – mint azt megírtuk – a rusnya nők kevésbé kreatívak és sikeresek, mint a szépek. Más alkalommal egyik interjúalanyának jelen lévő kislányára használta a bazári majom jelzőt az öltözéke miatt.

A Bors megkereste Havas Henriket, akit Csilla a mentorának tekint:

– Felhívott, és kért, hogy nézzem meg a videót. A rusnya nők kapcsán azt mondta: csak a doktornőt idézte, aki a műsor során ki is fejtette, pontosan miről van szó. Így most két eset lehetséges: Csilla elismeri, hogy bután fo­galmazott, és akkor kénytelen elvinni a balhét, vagy az eset tisztázása végett ír az azt kirobbantó 444.hu-nak, hogy csak kiragadták a szövegkörnyezetből, amit mondott.







A tévés azt mondta: fogalmazhatott volna finomabban, de mindenki tudja, hogy vannak szép és csúnya nők

Csilla egyébként szereti a kamerát, a TV2 ÖsszeEsküvők című műsorában anno még a fenekét is megmutatta. A Drágám, add az életed! című műsort pedig kétszer is megnyerte a párjával. Most viszont hideget-meleget kapott az internetezőktől. Igaz, Sebestyén Balázsék a Rádió1-en némi iróniával arról beszélgettek: ez a fajta őszinteség, bátor kiállás nagyon is hiányzik a magyar médiából.







Az ÖsszeEsküvőkben megvillantotta tangás fenekét

Csilla részben elismerte, hogy pár évvel ezelőtt rutintalansága miatt hibázott:

– Nincs lelkiismeret-furdalásom, vállalom, amit mondtam. Mindenki tudja, hogy vannak szép és kevésbé szép nők. Azt azért elismerem, hogy fogalmazhattam volna finomabban – közölte. A bazári majom kifejezéssel kapcsolatban viszont azt mondta, nem a kislányra értette, ha­nem azokra a gyerekszépségversenyekre, amiken az anyukák túlzásokba esnek az öltöztetés terén. Hozzátette: a Púder lényege az volt, hogy provokatív legyen. Abba az adásba, amelyben Horváth József roma rákkutatóval beszélgetett, például egy erősebb cigányozás is belefért anno.

