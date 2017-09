Hatszor csalta meg feleségét a rocksztár - többek közt egy orosz tinivel

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath legendás énekese örülhet, hogy felesége - aki jelenleg a brit X Factor zsűrije - nem hagyta el, a rocker ugyanis nem egy nővel csalta meg, de legalább hattal az elmúlt évek során! Legalábbis ennyit vallott be. “Hatan voltak: egy orosz tini, két masszőr, a szakácsunk...” - sorolta egy talk show vendégeként a 64 éves Sharon Osbourne, aki tavaly kis híján el is vált a zenésztől, amikor annak négy éves viszonya kiderült a fodrászukkal. Nem is akárhogy: miközben tévéztek, Ozzy véletlenül a feleségének küldött el egy mailt, amit a szeretőjének szánt. Kellemetlen...

Végül persze minden jóra fordult, némi különélés után újra kibékült a házaspár, akik még 1982-ben keltek egybe - írja a Mirror.