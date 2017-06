Hatalmasat nőtt Szinetár Dóra terhespocakja – fotó

Gyerkők, Család, természet, kemping, sátor, Waldorf-iskola, Magonc-tábor, nyár, kézműveskedés, szeretem!!! #legjobbnyaralas #szeretemoket #kemping #sator #magonc #waldorf #nemezeles #sajatangyalka ❤️👨‍👩‍👧‍👦🌳🌈🏕❤️

A post shared by Szinetár Dóra Official (@szinetardora) on Jun 20, 2017 at 6:16am PDT