Hatalmas divatbakit követett el Victoria Beckham – direkt!

Alaposan összezavarta a rajongóit Victoria Beckham, akit legutóbb egy New York-i luxushotel előtt kaptak lencsevégre. A divatlady szerelése számos kérdést felvetett: Miért lépett az utcára pizsamában? Még a pizsamája is ennyire divatos és testre szabott? Vagy talán ez nem is pizsama? Ezt tényleg komolyan gondolta?







© Northfoto

A kérdésekre a választ a Vogue adta meg: ez egy utcára tervezett kosztüm, Victoria legújabb, Resort kollekciójának egy darabja, és a divatlap szerint a szerelés stílusa nagyszerűen követi a legújabb trendeket.