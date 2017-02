Harrison Ford majdnem bajt csinált a levegőben

A Star Wars-filmek sztárja hétfőn kis híján légibalesetet okozott, amikor kisgépével leszállni készült egy kaliforniai reptéren. A 74 éves színész azonban eltévesztette a leszállópályát, és majdnem nekiütközött egy utasszállító gépnek. Az American Airlines gépén 110 utas és a személyzet tartózkodott, szerencsére nem történt baj - írja az NBC.

Az esetet vizsgálják, Ford megúszhatja egy figyelmeztetéssel is, de akár a vezetői engedélyébe is kerülhet a történet. Az amerikai sztárnak nem ez az első problémás légügyi esete, korábban helikoptert is összetört már, két éve pedig szintén egy kis géppel úszott meg egy technikai problémát.