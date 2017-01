Három unokát kapott lánya barátnőjétől Zalatnay

Zalatnay Cini fogadott lánya nemrég jelentette be, hogy leszbikus és szerelmes. Nixi választottjával, a jamaikai származású nővel, Londonban jött össze, ott élnek nagy boldogságban. Azóta pedig kiderült, Nixi párjának három gyermeke van, mert volt már házas. Így teljesült Zalatnay álma, rögtön "unokákat" kapott.

– Amikor kint voltam látogatóban, Londonban, akkor találkoztam Nixi párjával, de akkor még nem volt olyan egyértelmű nekem, hogy ő több, mint egy szimpla barátnő. Baromi jó fej lány amúgy, és nagyon jól énekel. A jamaikaiak sokat táncolnak, énekelnek. Az hogy színes bőrű, már csak hab a tortán. Elkezdtem elviccelni a dolgokat, hogy én nagyon szeretnék unokát, és akkor most félkészen kaptam hármat, és még feketék is. Röhögtem az egészen – mondta el az AC News-nak Cini, ahol képek is megjelentek a párról és a nő gyerekeiről.