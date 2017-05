Három nővért evett Nyári Dia kutyája

Kellemes nyár elébe néz Nyári Dia: kutyájával végre kedvére bejár- hatja a Balatont. A kis kedvencről egyébként azt kell tudni, hogy valósággal falja a könyveket.

Korábban is tartott kutyát a Barátok közt sztárjának családja, de amikor elpusztult, eszükbe sem jutott, hogy még egy négylábút fogadjanak a házhoz. Aztán jött Phoebe, és minden a feje tetejére állt újra.

– Négy évvel ezelőtt került hozzánk, egy barátnőmtől kaptuk, ő volt az utolsó az alomban és nem lett gazdája – mondta a Borsnak Dia.







Nyári Dia négy éve a gazdája Phoebe-nek. A kis terrier senkinek sem kellett...

– Azóta a családunk tagja, mindenki lesi a kívánságait, körülötte forog a világ. Egy Jack Russell-terrier, nagy mozgás­igénnyel, de szerencsére van lehetőségem sétáltatni. Két-három havonta ingázik a szüleim és köztem. Dia a napokban azért ment el kedvencével a magyar tengerhez, hogy hivatalosan is megnyissa a balatoni kutyásszezont. Phoebe gazdája el­mondása szerint egyszer már a Balaton-át­úszáson is járt. Dia most annak is örül, hogy ezentúl már a kutyások is külön figyelmet kapnak, ami a házi kedvenceket illeti.

– Nagyon jónak tartom a Kutyabarát Balaton Élménykalauz térképet, mert segít megtalálni azokat a strandokat, éttermeket, szállásokat és programlehetőségeket a Balaton környékén, ahová Phoebe-t is magammal vihetem – mondta Dia, aki kiemelte: a szúnyogok által terjesztett, a kutyákra akár életveszélyes szívférgesség megelőzése miatt rendszeresen járnak orvoshoz. S hogy mi Phoebe legnagyobb bűne?

– Egyszer megevett egy könyvet, Csehov Három nővérjét – mosolygott Dia.