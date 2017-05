Három kép arról, mennyire nem szégyenlős Tolvai Reni

Az énekesnő a csütörtök estét egy divatorientált partin tölti, előtte azonban lelkesen dokumentálta rajongóinak az otthoni készülődést. Nem is rossz technika: hiszen, mint mondják, több szem többet lát - és ha jönnek a lájkok szép számmal, akkor egész biztosan tökéletes az estére kiválasztott szett.

Nos, Reni ruhája nem csak tökéletes, de igen merész is. Persze azt eddig is tudtuk, hogy a sztár nem szégyenlős, és követői most is megcsodáltatják nőies idomait.

Több képen is - biztos, ami biztos:

És megérkezés után sem lett kevésbé dögös a ruha - és persze Reni: