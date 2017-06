Halász Judit ritkán hívja unokáit a koncertjeire

Míg a legtöbb zenész a nyári koncert- és fesztiválszezonban, ahol csak tud, fellép, Halász Judit évtizedek óta alig vállal fellépést nyaranta. Pedig igény lenne rá, azok a szülők, akik az ő dalára fújták el annak idején a születésnapi tortájuk gyertyáit, ma már a saját gyerekeiket viszik telt házas koncertjeire. Jutka unokáit azonban hiába keresnénk a nézőtéren.

– Nagyon sokat változott a közönségem a kezdetek óta, míg korábban csak gyerekek adták, ma már családok jönnek. Sokszor több a felnőtt a koncertjeimen, mint a gyerek. Így más a hangulat is, el lehet képzelni: egészen máshogy viselkedik száz gyerek a szülei nélkül, mint a pedagógusokkal és az osztálytársaikkal körülvéve.







Gyerekek generációi nőttek fel Halász Judit dalain © Knap Zoltán

– Egyébként ma már nem is nevezném a koncertjeimet egyértelműen gye­rekelőadásoknak, inkább családokhoz szólnak, és néha talán még az is jól jön, ha anya vagy apa együtt énekli a gyerekkel a dalokat. A szülők kedvéért egy-egy régi dalt is becsempészek az újak közé, mert tudom, hogy a felnőtteknek az elmúlt gyerekkor emlékét idézi – mesélte a Borsnak a színésznő, aki elárulta, három unokája 9, 11, és 12 évesek, de csak akkor hívja őket egy koncertre, ha valami új dolgot csinál és kíváncsi a véleményükre. Meg persze, ha maguknak is kedvük támad elmenni.

– Azt szeretném, és ők is, ha saját maguk tehetsége és érdeklődése szerint alakíthatnák az éle­tüket és nem gondolná azt senki, hogy nekik bármi könnyebb, mert az én unokáim. A színházba sem viszem őket, csak olyan előadáshoz, ami nekik való, amiről tudom, hogy értik és élvezni tudják.







A színésznő nem akarja, hogy unokái a nagyi hírneve miatt jussanak előnyökhöz © Knap Zoltán

Halász Judit korábban másfél-két évente új lemezzel jelentkezett. Most három év kihagyás után sem tervez újat.

– A Pesti Színház Audiencia című előadására való felkészülésre sok időt és figyelmet fordítottam az évad első felében. Másrészt jelenleg egy dalos-verses könyvön gondolkodom, amihez DVD-t is készítenénk.

Judit számára a nyár évtizedek óta a pihenésről szól.

– Nyáron nem színpadi levegőre, mesterséges világításra vágyom, hanem napfényre és vízre. Amint vége a színházi évadnak – mint korábban is – már másnap elutazunk.