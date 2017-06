Hajós bevallotta: Bíró Ica fotójára szerzett magának örömet

Hajós András szexuális fejlődésében - úgy tűnik - igen nagy szerepe volt a fitneszlédinek.

Hajós András Bíró Ica fotójára kényeztette magát diákkorában – erről mesélt a népszerű tévés szerda este a Játékszín színpadán, Liptai Claudia és Pataki Ádám – Édeskettes című sütőshow-jának vendégeként. Az énekes-showman azt mondta, hogy 11 évesen fedezte fel magának a modellt, de egy idő után sajnos lekopott Ica képe - olyan sokat „nézegette”. Ezt követően tizenháromtól tizenhétéves koráig az „1984. augusztus” felirat maradt minden öröme.







Jó hangulatban telt az Édeskettes felvétele: Hajós asztalra mászott, gyerekkori szexuális élményeiről mesélt... © Facebook

Megkerestük Bíró Icát is, mit szól hozzá, hogy a zenésznek - és még sok ezer tinédzsernek - ő volt az első szerelme?

- Nyilván nem újdonság számomra - kezdi vidáman a modell - Tény és való, hogy én voltam a korszak bikinis, cicis, kerek fenekes jócsaja, kétszáznál több naptárkártya és körülbelül harminc nagy poszter készült rólam. Sőt, van egy vizes pólós képem, amiből dombormű is készült - teszi hozzá.

Bíró Ica a '80-as, '90-es évek legismertebb hazai modellje volt, szexi fotói viszont gyorsan világhírnévre tettek szert.







A Szovjetúnióban egy kisebb vagyont értek Ica képei - volt, aki tévét adott egy plakátjáért

- Egy ismerősöm azt mesélte a nyolcvanas években, hogy az akkori Szovjetúnióban Junoszty tévét adtak egy Bíró Ica poszterért cserébe - mondta a Borsnak Ica, majd így folytatta: - A sikerem annak is köszönhető volt szerintem, hogy mindenem eredeti volt akkor is, és most is az! Az is csak egy városi legenda, hogy kivetettem a lengőbordámat, azért vékony a derekam - mondja, majd Hajósra tereli a szót:

- Andrást egyébként imádom, dolgoztunk már együtt, amikor az Emil Rulez zenekar a Szigeten lépett fel 2002 augusztusában. A Szexplanéta című dalukban táncoltam.

Bíró Ica egyébként most is szuper szexi és emellett igen aktív: hölgyeknek tart tréningeket az “örök nő titkai” címmel.

- A projekt mozgásból, jóga, streching, csikung légzésből, meditációból, szépségápolási trükkökből, és lelki támogatásról szól, leginkább a negyvenes hölgyeknek, de fiatalabbak és idősebbek is bátran megkereshetnek, ha divattanácsra, lelki támaszra, a nőiességük megélésével kapcsolatban bármilyen iránymutatásra lenne szükségük.

Icával itt tudják felvenni a kapcsolatot:

http://biroica.hu/