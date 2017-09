Nem sokáig kellett várnia Hajós Andrásnak új munkára: a Viasat3 új cukrászversenyének házigazdájaként tér vissza a képernyőre.

Hamar felszállt a füst, és kiderült, a Viasat3 ide süss! című gasztrovetélkedőjének műsorvezetőjeként folytatja tévés kalandozásait Hajós András. A zenész nemrég jelentette be, hogy szakít addigi kenyéradójával, a TV2-vel, és nem vállalja a Sztárban Sztár hétvégén induló évadának zsűrizését. Új szerepkörének híre a Viasat3-at is működtető Sony őszi műsorainak bemutatóján derült ki.







– Az Ide süss!-ről nekem az jut eszembe, hogy a nagymamám éléskamrájában a finom pogácsák, a lágyan felvert habok, a gyönyörű sárgán-pirosan-kéken ragyogó minyonkockák, a hatalmas krémesek és édes rudacskák között nagyon boldog voltam. Erre számítunk most is, hogy nagyon boldogok leszünk. Szuperédes-aranyos műsort fogunk csinálni. A szeretetről szól. Minden percét nagyon fogjuk élvezni – vázolta fel az ország legnagyobb cukrászversenyének várható hangulatát Hajós András, aki egyébként távol tartotta magát az újságíróktól hemzsegő rendezvénytől. Inkább egy videóüzenetben jelentette be a műsor indulását. Hiányzásának oka prózai: új kenyér­adói szerint nem hízott még meg eléggé a feladatra.

– Egyszerűen arról van szó, hogy a műsor indulásáig van még pár na­pom arra, hogy meghízzak. Eddig azt hittem, szerencsés típus va­gyok, hogy túl szálkás a testalkatom. Nem akarok belemenni a részletekbe, de most meg a csatornánál azt mondták, hogy ez a testfelépítés így ebben a formájában nem al­kalmas egy szakács-cukrász műsor vezetésére. Tehát a kö­vetkező pár napot kénytelen vagyok szénhidrát és zsír töméntelen bevitelével tölteni – mentegetőzött Hajós.

Brit import

Az Ide süss! brit eredetije a The Great British Bake Off címmel futott a BBC-n. A számtalan rangos elismerés mellett BAFTA-díjjal is minősített sütési vetélkedőben lelkes amatőr pékek és cukrászok versenyeznek. A műsor rekordja egyébként 15 millió néző volt.