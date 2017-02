Hajfestékre csempészte Trump bozontját

Nem mindennapi fricskával állt elő Kazinczy Eszter, aki Donald Trump fejét csempészte néhány hajfestékesdo­bozra egy cseh drogériában. Az angol „Pump up your hair”, azaz tuningold fel a hajad kifejezés után szabadon „Trump up your hair” névre keresztelt trollkodását egy prágai DM-üzletben valósította meg. A Prágában, egy helyi reklámügynökségnél dolgozó lánynál munkaköri kötelesség a kreativitás, a szabad­idejében pedig imádja a szórakoztató megoldásokat, a környezetét kreatív játszótérnek használja.







Kazinczy Eszter Prágában trollkodott az új amerikai elnökkel

– Fogtam Donald Trumpot és az emblematikus haját, amit kiragasztottam a L’oreal hajfestékesdobozokra, majd elegánsan távoztam az üzletből. Nem tudom, milyen hatást váltott ki az emberekből, de remélem, sokan megmosolyogták a dobozokat.

Eszter amúgy nem politikai akciónak szánta a Trump-trollkodást, csupán meghökkentésnek. Jelentjük, sikerült.