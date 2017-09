Hajdú Péter félmilliárdja Ukrajna felé szivárog el

Egy ukrán matróna lett az ügyvezetője a Frizbi Entertainment Kft.-nek. A 79. életévében járó Vilma sikertörténetét és a Hajdú Péter vezette cég pénzügyeit a Bors követte nyomon.

Álom ez vagy valóság? Bűncselekmény történt vagy minden törvényes? Erre a kérdésre keresik a választ az adóhatóság nyomozói. A Bors birtokába került dokumentumok alapján egyértelmű, hogy miről is lehet szó – legalábbis ezt mondta lapunknak a papírokat megvizsgáló adószakértő és ügyvéd.

Miként lapunk elsőként írta meg: idén, június második felében a NAV nyomozói megszállták a TV2 budapesti, Róna utcai székházát. Az adószakértők a Frizbi Entertainment Kft.-nek a TV2-vel kötött szerződéseire voltak kíváncsiak, különös tekintettel a 2014–2015-ös adóévre. Hajdú ennek a vállalkozásnak volt az ügyvezetője. A műsorvezető-producer akkor arról beszélt: nincs félnivalója.







Hajdú Péter már korábban kiszállt a vállalkozásból © Fejér Bálint

Elég lesz a 75 millió fele

A Bors információja szerint a műsorvezető cége ellen 2016. tavaszán kezdett vizsgálódni az adóhivatal. Ezzel párhuzamosan, június 16-án az Egyesült Királyságban bejegyezték a GB-UA Entertainment Ltd. társaságot, ami csupán 13 napja létezett, amikor összeállt a Hajdú vezette céggel.

– Rendszeresen kapok üzleti ajánlatokat a tévés piacon, de eddig visszautasítottam mindet – nyilatkozta akkor a műsorvezető. Az angol cég ötmillió forint törzstőkeemelést hajtott végre, aminek következménye az lett, hogy Hajdú részesedése a cégben ötven százalékra csökkent. Ez konkrétan azt jelenti: a társaságba belépő angol cég ötmillió forint fejében megszerezte a társaság 75 milliós saját tőkéjének a felét, azaz 37,5 millió forintot.

Az angol cég, egyébként szintén egyszemélyes, ügyvezetője az ukrán állampolgársággal rendelkező Valentyna Leinart. Róla ezt mondta Hajdú:

– Találtam egy angol partnert, akivel külföldi műsorgyártást tervezünk. Vannak már műsorötletek, de erről korai lenne beszélni.

A közös munka a jelek sze­rint viszont el sem kezdődött, s mint kiderült, a történet valójá­ban nem is erről szólhat. Ez persze feltűnt a magyar adóhatóság embereinek is.







Az összeolvadás után East Grinstead üzleti parkjába lesz bejelentve a vállalkozás

Mi történt a könyveléssel?

Hajdú Péter 2016. december 11-én kiszállt a cégből. A társaságban megmaradt, ötmillió forint névértékű üzletrészét ugyanis ezen a napon értékesítette a GB-UA Entertainment Ltd. részére. Ennek következtében a társaság egyszemélyessé vált, az ügyvezető Valentyna Leinart maradt. A társaság vagyona a GB-UA Entertainment Ltd. kizárólagos tulajdonát képezi. Hogy ez a vagyon mekkora? A 2016. évi mérlegbeszámoló szerint a cég saját tőkéje már 498 327 000 forint volt 2016. december 31-én.

Hajdú – nem tudni, mennyiért – eladta a jól menő cégben az üzletrészét. Szakértők szerint valószínűleg 250 000 000 forint körül lehetett a vételár, hiszen a cég saját tőkéjéből majdnem ennyi esett Hajdúra. Ha ezen összeg alatt szállt ki Hajdú a cégből, akkor két eshetőség merül fel: az egyik feltételezés, hogy a showman csapnivaló üzletember. A másik pedig az, hogy esetleg a cégnek nem is volt ekkora a valós vagyona. De az is benne van a pakliban, hogy esetleg manipulálták a könyvelést. Az adónyomozók gyanúja szerint utóbbi történhetett. Erre utalnak a későbbi események is.







A legfrissebb céghelyzet: főszerepben Vilma Komari

Vilma színre lép

Érdekes fordulatot vett ugyanis a Frizbi és az angol tulajdonos cég további sorsa. Hajdú kiszállása után egy hónappal 2017. január 16-án elhatározta az angol cég, hogy a Frizbi Entertainment Kft. beolvad a GB-UA Entertainment Ltd.-be, azaz a leányvállalat beolvad az anyavállalatba, és ezáltal Magyarországon a Frizbi Entertainment Kft. mint cég megszűnik.

Időközben Valentyna Leinart is távozott a vállalkozásból. Az ügyvezető immáron az 1939. májusában született ukrán illetőségű Vilma Ferencivna Koma­ri lett.

A beolvadási kérelmet a cégbírósághoz Hajdú Péter cégjogi ügyekben járatos ügyvédje, dr. Fülöp Péter 2017. augusztus 10. napján nyújtotta be a Cégbírósághoz.

EZ TÖRTÉNT: 2015. december 31.: A Frizbi Entertainment Kft. tőkéje 75 781 000 Ft. 2016. tavasza: Nyomozást indított a NAV a Hajdú-féle cég ellen. 2016. június 16.: Az angol cégnyilvántartás bejegyzi a GB-UA Entertainment Ltd. céget. Ügyvezetője Valentyna Leinart ukrán állampolgár. 2016. június 29.: A Frizbi Entertainment Kft. belépett új tagként a GB-UA Entertainment Ltd.-be. 2016. december 11.: Hajdú kiszáll a Frizbi Entertainment Kft.-ből. 2016. december 31.: A cég saját tőkéje 498 327 000 Ft. 2017. január 16.: A társaság elhatározza, hogy beolvad a GB-UA Entertainment Ltd.-be. 2017. július 13.: Valentyna Leinart mellett egy másik ügyvezető is színre lép, az 1939. májusában született, szintén ukrán állampolgárságú Vilma Ferencivna Komari. 2017. július 14.: Valentyna Leinart ügyvezetői tisztsége megszűnik, Vilma néni az egyedüli ügyvezető. 2017. augusztus 10.: A cégbírósághoz Hajdú Péter ügyvédje benyújtja a kérelmet, hogy a Frizbi Entertainment Kft. beolvadhasson a GB-UA Entertainment Ltd-be.

(Leleplező részletekkel folytatjuk holnap)