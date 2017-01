Haja nőtt ÉNB Bécynek – fotók

ÉNB Bécy mostanában egyre sűrűbben kénytelen újra bemutatkozni olyan embereknek is, akikkel egyébként régebb óta ismerik egymást. Az Éjjel-Nappal Budapest nagyvilági életet élő vállalkozóját ugyanis sokan fel sem ismerik, amióta kinőtt a haja.







...de az zavarta, hogy sapka nélkül leég a fejbőre...

– Aki most találkozik velem először személyesen, az nyilván nem vesz észre rajtam semmi furcsát. Viszont aki régebbről ismerte már az arcomat valahonnan, annak azért egyből feltűnik, hogy megváltozott a fizimiskám karaktere, amióta me­gint van hajam – újságolta frissen átélt élményeit a milliomos diszkótulajdonos.







ÉNB Bécy nem csinált hiúsági kérdést abból, hogy kopaszodni kezdett...

– Érdekes, hogy még nekem is szembetűnő ez a változás, ha meglátom magam a tükörben. Nem sikerült még megszoknom az új arcom látványát. Pedig elég dús hajam volt fiatalabb koromban. Aztán elkezdtünk hajón dolgozni, ahol rengeteg kollégámnak hirtelen kiritkult a haja, mert annyira klóros volt az ottani víz, amivel zuhanyoztunk. Nem tudom biztosan, hogy én is azért kezdtem-e el kopaszodni. Simán lehet az is, hogy a génjeim miatt volt. Maga a kopaszodás ténye engem amúgy egyáltalán nem zavart. Nem volt tőle kisebbségi komplexusom, és hiúsági kérdést sem csinál­tam belőle soha. Sokkal inkább az idegesített, hogy nyaranta sapka nélkül állandóan leégett a fejbőröm – mesélte ÉNB Bécy, aki évekkel ezelőtt már kacérkodott a hajbeültetés gondolatával.







...ezért nemrégen hajbeültetésre jelentkezett

– Még konzultációra is elmentem, de aztán ott helyben letettem az ötletről, mert nem garantálták, hogy kinőnek majd azok a hajszálak. Aztán most megtaláltam a tuti módszert. Dr. Lendvai András sebész szakorvos precíz hajbeültetési technikájának és profizmusának köszönhetően alig tíz hónap alatt kinőttek az újra hajszálaim – büszkélkedett Bécy.