Háború az Oszter családban: mi a szülők baja Alexandra párjával?

Elhatárolódok az apámtól, agymosott vagy, ne mocskoljatok tovább – ezekkel a kijelentésekkel dobálóztak egy, korábban sokak által csodált celeb család tagjai.

Elszabadult a pokol az Oszter családban, kijelenthető ez azután, hogy a család tagjai nyilvánosan ütötték-vágták egymást a közösségi oldalakon.

A Bors kedden elsőként számolt be arról, hogy egyre mélyülő feszültség bontakozik ki Oszter Alexandra és a szülei között a lányuk szerelme, Popovics Tamás kétszeres világbajnok bokszoló kapcsolata miatt. A szülők szerint méltatlan ez a kapcsolat a lányukhoz, Oszter Sándor a keddi lapszámunkban azt nyilatkozta, hogy nem örül a lánya eljegyzésének.







Ez már háború! Oszter Sándor azt mondta, nagyon szégyelli magát Alexandra új párja viselkedése miatt © MTI

De mi is a bajuk a szülőknek a lányuk választottjával? A családfő ezt is részletesen kifejtette a Borsnak:

– Nem méltó ez a férfi a lányomhoz, egy aprócska lyukban élt a kutyáival, jól jön neki a jómódú asszony – mondta kedden délelőtt, pikírt hangon. – Egyszer hívtam meg a házunkba azt az embert (Popovicsot – a szerk.) ott ült az asztaltársaságban a világ egyik leghíresebb tüdőgyógyásza, aki az országban egyedüliként transzplantál, aztán volt ott még több, a szakmájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember, orvosok, jogászok, erre a bokszoló mindenkit kiosztott, minden témában. Ő volt az okos! – magyarázza indulatosan Oszter Sándor. – Még azt is elmondta, hogy hogy kellene jobban tüdőt transzplantálni… életemben nem szégyelltem annyira magam, mint akkor. Azóta nem volt nálunk az az ember, és nem vagyok benne biztos, hogy ott leszünk az esküvőjükön – mesél a jövőbeli vejéről a színész.







Alexandra szerint az édesapja a vélt vagy valós sérelmeit az ő csaldjának inzultálásával próbálja elkendőzni © MTI

Az édesapa véleményével tisztában van Szandi is, aki szintén nem a nyugodt vérmérsékletéről híres, így az apja legutóbbi nyilatkozatára, ami a Borsban jelent meg: „Nem örülök a lányom eljegyzésének” máris reagált, nyílt levelet írt a Facebook-oldalára. Betűhűen közöljük a levelet:

„Kedves Mindenki! Nagyon sajnáljuk Édesapámat, igen sajnáljuk! A párom is és én is! Sajnálom, hogy az egykori nagy művész, akire ezrek néztek fel, akit én csodáltam és akire büszke voltam, ma nem a zseniális alakításairól, hanem a botrányairól vált híressé. Szeretném tudatni Mindenkivel, hogy teljes mértékben elhatárolódok minden nyilatkozatától és tettétől. Bántó számomra, hogy a vélt vagy valós tetteit az én és a kis családom magánéletének zavarásával, inzultálásával, hamis állításaival próbálja elkendőzni. Azt pedig döbbenettel veszem tudomásul, hogy ezen valótlan állításokat Édesanyám is alátámasztja” – írta Alexandra.

Az édesanyja, Failoni Donatella zongoraművésznő, aki épp a bordatörése után lábadozik, azonban hajlandó volt megszólalni a témában.







Failoni Donatella © Czerkl Gábor

– Nagyon hülye helyzet ez… mit lehet mondani? – kérdezte a Bors riporterétől Donatella. – Ő a lányom. Szeretném, ha boldog lenne. Ha így tud csak, ha ilyen áron éri el a boldogságát, akkor legyen így – mondta nekünk, de aztán annyira felhúzta magát a témán, hogy a lánya bejegyzése alá kommentelt:

„Apádnak (…) sok hibája van, de soha nem volt rossz ember és becstelen. Sajnos Te egy alapos agymosáson mentél keresztül, mindenesetre a párod most is remek sorokat diktált Neked.”

A csörtébe beszállt Popovics Tamás is, aki Alexandra szüleinek ment neki – többek között – ezekkel a szavakkal:

„Nyomatékosan megkérlek benneteket arra, hogy ne mocskoljatok tovább, és a lányotokat se szégyenítsétek!”







Popovics Tamás © MTI

Több ismerősük is könyörgött az Oszter család tagjainak, ne a világhálón, tízezrek szeme láttára üssék-vágják egymást. Ebben az egyben még egyet érthettek az érintettek, mert a bejegyzések eltűntek a Facebookról – de az sajnos valószínű, hogy az utóbbi évek egyik legmegdöbbentőbb családi botránya folytatódik tovább...