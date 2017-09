Gyökeresen megváltozik Lagzi Lajcsi élete: nincs több hakni!

Noha a zenéléssel nem hagy fel végleg, lassan szeretné maga mögött hagyni a fellépéseket. Sőt: szép lassan egy új szakmát is kitanul.

Nagy változások vannak épp Galambos Lajos életében: úgy döntött ugyanis, hogy édesapja szakmáját ő is ki szeretné tanulni, azaz bútorasztalos lesz. Egy szerencse folytán még apja régi szerszámai is visszakerültek hozzá - azokat ugyanis anno eladta egy régiségkereskedőnek, később azonban egy régiségpiacon beléjük botlott, és vissza is vásárolta őket.

"A közös munka a családommal leírhatatlan boldogságot okozott. Ekkor döntöttem el végképp, hogy ez lesz a jövőben az egyik utam" - mesélt Lajcsi a Story magazinnak arról, hogy miként kapott egy régi ismerősétől pár felújítandó bútort, és ez hogy vezette őt vissza apja mesterségéhez - ő ugyanis nem csak trombitás, de asztalos is volt.







Lajcsi a jövőben otthonába várja rajongóit

Lajcsinak persze más - zenés - tervei is vannak. Eddig ő ment mindenhová, most azt szeretné, ha hozzá mennének: "A zenéléssel nem szeretnék végleg felhagyni. Szeretnék egy lakáséttermet - klubot -, ahol nemcsak ételekkel vendégeljük meg a lhozzánk látogatókat, hanem diétás jó tanácsaimmal is. Előkerül majd a trombitám és gyerekkori hangszerem, a harmonika, sőt, zongorázni is fogok."