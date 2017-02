Gyökeresen megváltozik a Mokka hétfőtől

Új stúdióban, új műsorvezetőkkel érkezik a Mokka hétfőtől. Az új stúdióban három helyszín lesz, egy amerikai nappalis, egy konyha, és egy komoly beszélgetős hely. A műsorvezetői gárdában is változás lesz, ugyanis Demcsák Zsuzsa és Pachmann Péter mellett szerepet kap Serfőző Krisztina, Szabó Dóra és „Istenes Bence apukája”, Istenes László is.







© TV2

A pénteki adásban már be is mutatták az új kulisszát és az új műsorvezetőket, akik arról is beszéltek, hogy megy majd nekik a koránkelés, valamint azt, hogy mely témákban erősek igazán.