Gyógyultan is bottal játssza Pukkot Eszenyi Enikő

Nemcsak színházigazgatóként, hanem színésznőként is kemény éve volt a Vígszínház 121. évada Eszenyi Enikőnek, aki ma már ugyan könnyen beszél róla, de februárban súlyos sérülést szerzett. A Szentivánéji álom című előadásukra készülve érte baleset, az utolsó próbák és az első előadások alatt még tolószékben segítették színpadra. A jelenetekben bottal közlekedett, amit a mai napig megtartott a szerephez, holott persze már nincs szüksége rá.

Eszenyit és a társulatot a nehézségekért bőven kárpótolta a Víg idei látogatottsága, a nyitás óta talán a tavalyi volt a legsikeresebb évad: a Pesti Színházzal és a Házi Színpaddal együtt összesen 694 előadást játszottak, és több mint 400 ezer nézőt sikerült elérniük.







Eszenyi Pukk szerepében, a Vígszínház előadásában – nem pont olyan lett a figura, mint tervezték © MTI

– A Pál utcai fiúkat már az előző évad végén próbáltuk, éreztük, hogy bombaként robban majd. Az évad végéig majdnem százezer nézője lesz – büszkélkedett a direktor az évadzáró sajtótájékoztatón, és azt is elmondta, jövőre Hamletet rendez Hegedűs D. Géza, Börcsök Enikő, Fesztbaum Béla és a frissen a teátrumba szerződött ifj. Vidnyánszky Attila főszereplésével.

És bár a Szent­ivánéji álom is si­kerrel debütált, sajnos az egyik összpróba közben elszakadt Eszenyi combizma. – A pénteki próbán sérültem meg, de szerdán már jött az első közönség. A rendezővel megbeszéltük, ha egyáltalán nem tudok járni, akkor tolószékben tolnak. De szerencsére – köszönve ezt a nagyszerű orvosoknak – lábra tudtam állni, segítségképp egy botot használva. Nyilván nem úgy játszottam a szerepet, mint ahogy azt addig elképzeltük, de végül a botot megtartottam és most is így játszom Pukkot – árulta el Eszenyi, aki ma már ugyan nevetve beszél a combizomszakadásról, azt azonban nem tagadja, iszonyú fájdalommal jár egy ilyen sérülés.

– Hátul körbe, amit a nézők nem láttak, tolószékben tolt kedves öltöztetőnőm, Csicsi, így csak a takarásból előlépve kellett lábra állnom. Az első néhány előadás, amíg nem regenerálódtam, igen nehéz volt. A combizomszakadás azért elég fájdalmas. De már rendbe jöttem, és vígan lóbálom a lábam botos Pukként is akár – mesélte az igazgató.

Műsorváltozás a távozók miatt

A Vígszínház 694 sikeres előadásából Stohl András 97 este volt színpadon a Vígben. A színész azért bontott szerződést, mert Class FM-en vezet reggeli műsort, de A mi kis falunk sorozat több színésze, így Lengyel Tamás, Kerekes József és Bata Éva is elbúcsúzott. Több szerepet megtartanak, de szerződés már nem köti őket a Víghez.

– Stohl András minden szerepét megtartja, láthatják A testőrben, a Bűn és bűnhődésben, A velencei kalmárban és a Szentivánéji álomban is. A változás annyi, hogy az új rendezésekben már nem osztottunk rájuk szerepet. Február végén történnek a szerződtetések a jövő évadra, én minden vígszínházi tagnak szerződést ajánlottam.







Eszenyi Enikő és a társulat már a 122. évadra készül a Vígben © Végh István

De elfogadtam és megértettem a döntésüket, nem először fordul ez elő sem a Víg, sem más színházak életében. Műsort változtattam, és átformáltam az évadot, ami nagyszerűen sikerült, már két darab próbái elindultak, a Lóvá tett lovagokban velünk dolgozik régi barátunk, Rudolf Péter – mondta Eszenyi, aki az új évad sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Hamlet mellett többek között Tolsztoj Háború és béke, Ibsen Vadkacsa és Dosztojevszkij A félkegyelmű című művét is bemutatják.

Terhesség és fogyás is átírja a forgatókönyvet

Bár Eszenyi esete meglehetősen egyedülálló, azért a színházi és filmes világban gyakran előfordul, hogy az élet felülírja a forgatókönyvet. Alex Kingston, a Vészhelyzet Corday doktornője a hetedik évad forgatása közben lett terhes, ezért a babavárást beleírták a történetbe – így született meg a kis Emma Greene doktor második kislányaként.







Alex Kingston (balra) és Brody © AFP

Rékasi Károly súlyos motorbalesete óta bottal jár, bő egy éve, első visszatérésekor a Barátok közt­ben csupa olyan jelenetet kellett írni neki, amelyben ül.

A Zongorista főszereplője, Adrien Brody huszonöt kilót fogyott a szerep kedvéért, de mivel diétázás közben nem volt elég ereje játszani, ezért fordított sorrendben vették fel a jeleneteket. Brody a forgatás alatt egyfolytában evett, hogy visszahízzon, így volt energiája a végül Oscar-díjasra sikerült alakításhoz.