Gyereket akar a se veled, se nélküled kapcsolatban élő Courteney Cox

Hatalmas átalakuláson megy át a Jóbarátok sorozatban Monicát alakító 53 éves színésznő. Courteney Cox nem ér rá unatkozni, neveli 13 éves tinilányát, hol összejön, hol szakít Johnny McDaiddal, és az öregedéssel is küzd. De a korral úgy tűnik, bölcsebb is lett, így sorra rendbe tesz mindent, kezdve szétcsúszott arcával. Rengeteg bántó kritikát kapott ugyanis a sok plasztika miatt, és úgy tűnik, mostanra ő is belátta, ez már túlzás. Úgy döntött, eltávolíttatja a feltöltéseket, és a botoxot is végleg elhagyja.







A színésznőt sokan támadták a feltöltései miatt, hát kivetette őket – nyilván párja, Johnny McDaid örömére © Northfoto

– Olyan természetes va­gyok, amennyire csak tudok – nyugtázta az eredményt Courteney. – Minden feltöltést kivetettem. Jól érzem magam, mert újra önmagamra hasonlítok. Fokozatosan jutottam el odáig, hogy azt mondjam: a francba, ez már nem néz ki jól. Tudatosítanom kellett ma-gamban, hogy nem az öregségtől ráncosodom, hanem a nevetéstől. És rá kellett jönnöm, hogy a botox nem a barátom. Azt hiszem, az egészről Hollywood is tehet. Úgy nevelkedtem itt, hogy a külső és a megjelenés a legfontosabb – fejtette ki a New Beauty Magazinnak. A természetességgel együtt a színésznő a lelkében is megfiatalodott, és előbújt belőle a fészekrakási ösztön.







– Szeretnék egy kisbabát. Szívesen kihordanám valaki más petesejtjeit – jelentette ki a színésznő, aki mesterséges beültetésen gondolkozik. Az apa szerepében alighanem a nála 13 évvel fiatalabb Johnny McDaidot, a Snow Patrol frontemberét képzelte el, akivel 2013 óta elég viharos kapcsolatban élnek.

Sokan megbánják a plasztikát

Crystal Hefner, az ünnepelt nyuszilány két „kolléganőjével” döntött úgy nemrég, hogy megszabadul mellimplantátumaitól. Attól tartottak, hogy a beültetés „lassan megmérgezi” a testüket, némelyikük már pánikrohamokkal is küzdött az eltávolítás előtt.









Pamela Anderson, a Baywatch szexi színésznője 1999-ben szabadult meg a felfújt lufikra emlékeztető implantátumaitól. Bár végül a teljes természetesség helyett egy jóval kisebb méretet választott, ami még így is figyelemfelkeltő.







Az egykori Spice Girl, Victoria Beckham megrémült, amikor viszontlátta a gálákon készült képeit: „a melleim a nyakam körül voltak”, szörnyülködött a fotókon. Később bejelentette, megszabadult a „fegyverzettől”.