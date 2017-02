Gyász: tragikus hirtelenséggel hunyt el Lajsz András öccse

A mixerkirály szinte képtelen felfogni, mi is történhetett.

Váratlan haláleset árnyékolja be Lajsz András napjait. Eddig is gyülekeztek a sötét felhők Lajsz feje felett, ugyanis tavaly nem csak három szívrohamot élt túl öt hét alatt, de rabosították is, miután a vád szerint két kézzel fojtogatott egy parkolóőrt. Az idei év pedig azzal indult: lebukott fiatal szeretőjével. Most pedig egy újabb nehéz próba elé állította a sors: testvérét veszítette el.

"Szinte felfoghatatlan, ami történt! Az öcsém alig volt 50 éves! Telefonon kaptam a hírt, az édesapám talált rá szerda reggel az ágyában. Lefeküdt aludni, és meghalt. Képtelen vagyok elhinni!" - mesélte a mixerkirály a Blikknek a történteket, hozzátéve, hogy ugyan személyesen nem sokat találkoztak mostanában a testvérével - karácsony előtt látta utoljára - azonban telefonon igyekeztek tartani a kapcsolatot.

"Megpróbálok minél több időt a családommal és édesapámmal tölteni, akit nagyon megviselt ez a váratlan tragédia. A támogatásra most mindannyiuknak nagy szüksége van" - mondta Lajsz.