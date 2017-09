Gwen Stefani újra férjhez megy?

A No Doubt énekesnőjének három kisfia van korábbi há­zasságából, akik most édesanyjuk jelenlegi párja, a countryénekes Blake Shelton új számának, az I'll Name The Dogs klipjében tűnnek fel. A videó nagyon érzelmesre sikerült, és azonnal el is indította a találgatásokat arról, hogy ez a felvezetése a valósgban is hamarosan megszólaló esküvői harangoknak.

#summer2017 ❤️love u guys gx A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani) on Jul 7, 2017 at 1:24pm PDT