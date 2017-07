Gubik Petra: Jókor voltam jó helyen

Tizenkét darabban játszik. Hogy csinálja?

Tizenkét darabban játszik. Hogy csinálja?

Hiába lett vége a színházi évadnak, Gubik Petra napjai ugyanúgy be vannak táblázva: tizenkét darabban szerepel, ráadásul Vágó Bernadett várandóssága miatt őt választották az Operettszínházban a Notre Dame-i toronyőr főszerepére. Petra szerint jó adag szerencse nélkül nem tartana ott, ahol tart.

– Öt évvel ezelőtt szerepeltem az X-Faktorban, amely tényleg nagyban hozzájárult a karrierem alakulásához, kitörési lehetőség volt. Azt viszont kevesen tudják, hogy már tizenhat éves korom óta játszottam a Békéscsabai Színházban – kezdte a Borsnak a 27 éves Petra, aki megtanulta képviselni magát a szakmában.







A Nők az idegösszeomlás szélén című előadásban az Operettben © MTI

– Most, hogy ilyen zsúfolt lett az életem, nagy félelmem, hogy elfelejtem mikor, hol kell lennem. Annyira felgyorsult minden, hogy manapság már nincs idő arra, hogy művészlélek legyen az ember. Olykor belőlem is előtör a művész, de nem engedhetem meg magamnak, hogy szétszórt legyek emiatt. Meg kellett tanulnom a „papírmunkát”, és a hétköznapi dolgokat, hogy működjön az életem, mert szabadúszó vagyok, csak magamra számíthatok. Megtanultam a saját bőrömön, hogy ha az ember nem képviseli magát úgy, ahogyan kell, akkor eltapossák – magyarázta Petra, aki kérdésünkre elárulta, hogy mi lehet a titka, miért ilyen kapós.







Petra körül felgyorsult minden, már nincs ideje arra, hogy művészlélek legyen © DFP

– Éltem minden szembejött lehetőséggel, szerintem jókor voltam jó helyen, és amikor kellett, tudtam teljesíteni. Azt látom, hogy sajnos sok tehetséges ember kallódik el, mert amikor bizonyítani kéne, akkor pont nem úgy megy nekik, ahogyan kellene. Nagy adag szerencse is szükséges ehhez a pályához – mondta Petra.

A fiatal színésznő gyönyörű, sikeres, hemzsegnek körülötte a férfiak, a Borsnak viszont elárulta: szabad a szíve.

– Mivel rengeteget utazom a vidéki előadásokra, most a nyaralást is úgy oldom meg, hogy a bará­taimmal az adott helyszínen strandolunk. Nincs senki az éle­temben, mert a munka elveszi minden energiá­mat. Jobb most így – mondta Petra.