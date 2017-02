Grammyt kap a 75 éve meggyilkolt zseni

Blumein a második világháborúban gyilkosság áldozata lett, ám mivel szigorúan titkos katonai radartechnikán dolgozott, a bűnügyet eltussolták – egészen mostanáig. A vasárnapi Gram­my-gálán várható rehabilitása csak az első lépés abban, hogy a tudóst végre érdemei szerint elismerjék. A Daily Mail értesülése szerint hamarosan filmet is készíthetnek a 38 évesen elhunyt titokzatos mérnökről, aki hétévesen megjavította családja kapucsengőjét, majd nagyon fiatalon, 25 évesen alkalmazta az EMI Music vállalat. 28 éves volt, amikor feleségével filmet nézett, és zavarni kezdte, hogy nincs jól időzítve a hang és a látott kép. Kitalálta, hogy életszerűbb lenne az eredmény, ha két különböző mikrofonnal, két külön csatornán rögzítenék a hangot, majd két külön hangforrásból játszanák le. Ez az alapja a mai térhatású sztereóhangzásnak.







Alan Blumein találta fel a sztereóhangzást

Transznemű műsorvezető

A Grammy-díj-átadók történetében idén először transznemű is lesz azok között lányok között, akik felviszik a Grammy-díjakat a színpadra. A szervezők ezzel a gesztussal is szeretnék hirdetni a sokszínűség és a tolerancia fontosságát. A felkonferáló férfi modell, Derek Marrocco és Hollin Haley színésznő között vasárnap este tehát kiáll estélyiben a férfiból nővé operált modell, Martina Robledo is.







A nemet változtatott Martina Robledo (balra), Derek Marrocco és Hollin Haley együtt vonul színpadra a díjjal © Puzzlepix

Beyoncé és férje ülhet a gála legjobb helyén

A Grammy-gála szervezői a legelőkelőbb és legkényelmesebb helyet – az első sor közepén – biztosítják az ikrekkel Beyoncénak és férjének, Jay Z-nek. Ezt nemcsak az indokolja, hogy a popdíva ikrekkel várandós, hanem az is, hogy idén kilenc díjra jelölték, és valószínűleg gyakran kell majd fellépkednie a színpadra. Egyszer egész bizonyosan, ugyanis előadóként egy dal erejéig szerepelni fog a műsorban.