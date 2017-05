Gór Nagy Mária: A férjem szerint szép öregasszony vagyok

Huszonéveseket meghazudtoló energiával veti bele magát a mindennapokba Gór Nagy Mária, aki a héten hetvenéves lett. A színésznőt az sem zavarta, hogy megjegyzéseket kap a korára.

Huszonéveseket meghazudtoló energiával veti bele magát a mindennapokba Gór Nagy Mária, aki a héten hetvenéves lett. A színésznőt az sem zavarta, hogy megjegyzéseket kap a korára.

Szerdán töltötte be a hetvenedik életévét. Hogyan telt a nagy nap?

Szűk családi körben, szeretetben éltem meg a születésnapomat. Velem voltak a fiaim és a három lányunokám is.

A barátokat pedig egész hétre beosztottam, mindenkivel máskor találkoztam, ünnepeltem. Nagyon sok kedves ajándékot és megannyi bókot kaptam. A legédesebb bók természetesen a férjemtől, Budától érkezett.

Elárulja?

Azt mondta, hogy ilyen szép öregasszonnyal még nem találkozott. Én ezt nagyon aranyosnak találtam, mert alapjában véve persze sok ez a hetven év, de mi ezt nem így nézzük. Nem számolgatom, hány évet éltem eddig, mentálisan, fizikálisan friss vagyok, a lendület és a humor visz előre a hétköznapokon. A humorhoz kapcsolódóan elmesélek még egy történetet. Buda épp egy angol filmsorozatot forgat, és a szülinapomon mondta a rendezőnek, hogy sietne haza a feleségéhez. Elmesélte, miért. A rendező megkérdezte, hány éves vagyok, de amikor Buda kimondta a számot, kiült az arcára, hogy sajnálja a férjemet, amiért egy hetvenéves nővel él együtt. Erre ő megmutatta a fotómat, a rendező meg azt mondta, na, ez nem lehetséges, nem nézek ki úgy, mint egy hetvenes. Ezen pedig mi jót nevettünk! Hiszem, hogy a genetikán kívül ehhez az életmódom is hozzájárult. Egészségesen táplálkozom és rendszeresen sportolok.







A színésznő idén is baráti társasággal készül nyaralni © MTI

Buda nemrég tért haza egy hosszabb külföldi forgatásról. Nem viseli meg a kapcsolatukat a rendszeres távollétek?

Egy hónapig Jordániában forgatott, borzasztó volt, nagyon-nagyon hiányzott, és féltettem is. Minden este beszéltünk telefonon, de az nem ugyanaz, mintha mellettem lenne. Erős kötelék van köztünk, de valóban nagyon fontos, hogy magunkra is szánjunk időt, így az is biztos, hogy ha a közeljövőben hosszabb időre nem is tudunk közösen elutazni, mert szeptemberig ő nagyon elfoglalt, egy hosszú hétvégét mindenképp beiktatunk a programjainkba.

Apropó, utazás. Ön minden évben külföldre megy pihenni a barátnőivel, és minden vakáció után megfogadja, soha többet. Tavaly kirabolták, előtte épphogy elkerült egy terrortámadást…

A fogadalmak azért vannak, hogy az ember megszegje őket. Egy év alatt általában elfelejtem a nyaralás alatt történt rossz élményeket, csak a jóra emlékszem, és belevágok az új kalandba. Idén is így lesz! Nagyobb baráti társasággal tervezünk egy utat, de még nem tudjuk, mikor és merre vesszük az irányt. Ezenkívül a GNM Színitanodának ismét lesz tiniknek szóló nyári tábora, így összességében a munkából is kijut a nyárra.

Kereknek érzi az életét?

Igen! Hetven év ide vagy oda, nem cserélnék senkivel! Jól érzem magam a bőrömben, és remélem, ez még sokáig így is marad!