Gönczi Gábor: Idén egészen más a karácsony

Gönczi Gábor kisfia, Áron még csak 5 hetes, máris felforgatta a család életét. A Tények műsorvezetője természetesen új éltük minden percét élvezi, még akkor is, ha mostantól Áron irányít.

"Életünk legnagyobb és legszebb karácsonyára készülünk, hiszen először vagyunk hármasban" – mesélte Gönczi Gábor, aki az interjú alatt is karjában tartotta kisfiát. "Áron most már több mint 5 hetes, de még mindig csak gyönyörködöm benne. Persze az, hogy ő is megérkezett hozzánk, átírta az egész karácsonyunkat, és nem csak a mi közös ünnepünket Ildivel, hanem az egész családét is. Ráadásul a nemsokára érkezik még egy gyermek is hozzánk, egy kislány, mert Ildi testvére is várandós. Hamarosan megszületik nála is a baba, szóval van egy újszülöttünk és egy nagy pocakos kismamánk is. Azt hiszem ennél szebb dolgot el sem lehetne képzelni! Minden nagyszülő izgatottan várja a karácsonyt, hogy végre együtt legyünk. Óriási dolog a nagyszülők életében, hogy kezükben tarthatják az új kis családtagot" – árulta el a TV2 műsorvezetője, aki párjával igyekezett úgy beosztani a családi látogatásokat, hogy azért hármasban is legyen idejük a meghitt ünneplésre.

Gáboréknál a december 24. a tágabb családé: ebéd a szülőknél, vacsora Ildi szüleinél "Utána viszont két teljes napig csak hármasban leszünk. Azt tervezzük, hogy ki se lépünk a házból" - teszi hozzá.







Ildikó és Gábor életét fenekestül felforgatta az új jövevény - de ők ezt egy cseppet sem bánják

A boldog, büszke édesapa az ünnepek előtt még a kollégáival is komoly szervezkedésbe kezdett, hogy legyen ideje nyugodtan, családi körben készülni a szentestére.

"Utolsó napra már vettem ki szabadnapot, hiszen Marsi Anikóval ügyesen felosztottuk. Először én voltam két napot egyedül, amíg ő készült a karácsonyra, utána ő vezette helyettem a műsort, hogy már itthon lehessek Áronnal. De Pachman Péter és Éva is nagyon sokat segítettek, hiszen mindenki átérzi azt, hogy milyen, amikor egy kisbabával készülünk az ünnepekre. Ezért nagyon hálás vagyok a műsorvezető kollégáimnak, tőlük minden segítséget megkaptam. Emiatt viszont szerencsére mi úgy vághatunk bele a karácsonyba, hogy nem ámokfutásban kell mindent, hanem rá tudtunk készülni. Nálunk már pénteken állt a fa is a nappaliban is, este díszítettük, és az ajándékokat is aznap már becsomagolva a fa alá készítettük. Miköben persze Áron minden tíz perceben ad valami izgalmas feladatot, úgyhogy azért nem olyan könnyű, de nem is gondoltuk azt, hogy könnyű lesz. Cserébe viszont gyönyörű feladat, hogy vele foglalkozzunk. Egészen más volt így készülni az ünnepekre, hogy már azért ő is itt van velünk. Természetesen neki is vettünk már ajándékot, hiszen azt eldöntöttük, hogy onnantól kezdve, hogy megérkezik a mi kis családunkba, teljes értékű ember, még ha nem is fogja úgy értékelni egyelőre, mint ahogy azt mi gondoljuk."