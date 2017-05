Giginél nincs protekció az X-faktorban

Két hete robbant a hír: Radics Gigi az X-Faktor mentorainak egyike lesz, és bár az évek során eddig is sokan voltak kíváncsiak a véleményére, most a szokásosnál is többen fordulnak hozzá tanácsért. A protekcióra vagy segítségre szomjazó énekespalánták azonban kellemetlen helyzetbe sodorhatják kedvenc énekesüket.

– Mióta kiderült, hogy mentor leszek az X-Faktorban, különösen sokan kérik ki a véleményemet, akár egy koncert után is, vagy a Facebookon – árulta el a Borsnak Radics Gigi.

– Ugyanazt tudom mondani mindenkinek, akinek álma, énekeljen. Ha úgy érzi, készen áll, biztos a tehetségében, annak muszáj jelentkezni és szerencsét próbálni, mert akár meg is nyerheti ezt a versenyt. Na, de mi a helyzet akkor, ha valakinek azt tanácsolja, hogy próbáljon szerencsét, ám végül éppen ő lesz az, aki nem engedi tovább a versenyzőt? Gigi úgy érzi, hogy tisztelettel állnak hozzá az emberek és bízik benne, hogy emiatt nem lesz sértődés, bár a konfliktusokra is fel van készülve.







Az énekesnő kínban lesz, ha az X-Faktorból valamelyik rajongóját kell eltanácsolnia

– Ha olyasvalaki áll majd elém a színpadon, aki korábban megkeresett, akkor neki is el fogom mondani a véleményemet – mondta az énekesnő és hozzátette, ezt a hozzáállást a saját mentoraiban is nagyra értékelte egykor.

– Megvisel majd az elején, ha nemet kell mondanom, de az biztos, hogy nem hazudtolom meg magam és végig őszinte leszek, csak abból lehet tanulni. Aki kiáll a színpadra a mentorokkal szemben, annak tisztában kell lenni azzal, hogy esetleg nemet mondanak neki. Ha pedig valaki nagyon jó lesz, én biztosan állva fogom tapsolni – jelentette ki az énekesnő.