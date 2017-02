Gigantikus dekoltázst villantott VV Sehi

Nincs is jobb, mint egy kiadós futás – nyilván tudja ezt a feszesre edzett VV Sehi is, aki már nem csak valóságshow-hősnő – lemezlovas vonalon nagyon erős, hanem saját ruhamárkája is szépen épül, szépül.

Ennek promóciójához készült ez a szépen bevilágított kép Seherezádé gigantikus dekoltázsáról. Szép dolog az egészséges életmód, és bármennyire is szexi, ha a VV-hős nem hord szorosabb sportmelltartót, hanem inkább a látványra helyezi a hangsúlyt, bizony még a sebészkés által tökéletesre szabott cicik is megbánhatják.