Gianninak ezt a testrészét szereti a legjobban Zita

Házasként először vállalt tévéműsort Zita és Gianni, akik a Drágám, add az életed! vendégei lesznek a héten. A Mokkában beszélgettek a felvételről, a feladatokról, és közben az is kiderült, Zita férje kezét szereti a leginkább.

Sőt, lehullt a lepel Zita asszonynevéről is, a szépséges modell már nem használja a Debreczeni vezetéknevet, már Mádai Vivien is Annioni Zitaként mutatta be őt a tévénézőknek.