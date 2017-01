Gesztesi szerint lánya miatt történt a baleset?

A színész úgy vallott, azért itta le maga legutóbbi balesete éjszakáján, mert hiányzott neki a lánya, Panka. Egyébként nyugtatókra is szüksége volt, kórházban is feküdt és műtét előtt is áll.

2017.01.12. 11:00 Bors





