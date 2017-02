Gesztesi elfogadta fia felkérését

Gesztesi Károly a Blikknek nyilatkozott helyzetéről, kijelentve, hogy már nem a színészetből él, ugyanis nem halmozzák el munkával. Az 53 éves színész azonban elárulta, hogy egyvalaki a segítségére sietett.

– Máté már megjárta zeneművészetit, harmonika szakon, majd a közgázra ment át, és Amerikában is tanult, mire megtalálta az útját. Most filmrendező és dramaturg szakra jár a Színművészeti Egyetemre. Remélem, nem fed meg érte, de el kell árulnom, hogy már van is egy felkérésem tőle egy kisjátékfilmben, amit nyílt szívvel el is vállaltam. Remek forgatókönyvet írt, már el is olvastam, és nagyon tetszik - mondta Gesztesi, aki szerint nem lesz gond a közös munka, nem lesz konfliktushelyzet.

A korábban alkoholproblémákkal küzdő színész örömmel mesélte, hogy térdműtétje után újra elkezdhetett mozogni, edzőterembe jár, és azt tervezi, hogy tavasszal újra tenisz- és golfütőt ragad. Gesztesi megfogadta, hogy új életet kezd.

– Egyre inkább az a filozófiám, hogy élj igazul és hitelesen. Még csak ne is füllents. Ezt most kitűztem a zászlóra. Nem kell álszentnek lenni, volt némi hitelrontásom az elmúlt időszakban, de ez is az életem része. Az ittas vezetésemet sem egyszerűsíteném le egy sima rozézásra. De megyek arccal előre a következő 53 évben, vissza sem nézek – mondta határozottan Gesztesi.