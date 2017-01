Gesztesi brutális mennyiséget ivott, mielőtt volán mögé ült

Két évig nem vezethet autót Gesztesi Károly, akit szerdán ítéltek el ittas vezetés miatt. A színésznek ezen felül meg kell fizetnie a perköltséget is, valamint négyszázezer forintos büntetést. A Bors időközben azt is megtudta, hogy a színész ennek ellenére már holnap volán mögé ülhet, vagy akár motorbiciklire is pattanhat. Pedig az ítéletből kiderül, november 6-án „súlyosan ittas” állapotban szenvedett balesetet, azaz a vér­alkoholszintje meghaladta a 2,5 ezreléket.

– Korrekt és méltányos az ítélet – mondta lapunknak dr. Borbély Zoltán, a színész ügy­védje. – Gesztesi Károly 1981 óta ve­zet, soha, egy szabálysértést sem követett el, beleállt ebbe a történetbe, nem menekült el a helyszínről, részletesen beismert mindent. Sőt a közérdekű munkát is vállalta volna, pedig ezt az ügyészség nem kérte. Ráadá­sul „csak” kategóriakorlátozást kapott, B kategóriára. Az is az előnye ennek, hogy így nem kell majd utánképzésen részt vennie, ha lejár a kétéves eltiltás – ma­gyarázta a védő.







Gesztesi Károly hosszú ideje küzd alkoholproblémákkal. A színész állni is alig tudott, olyan részeg volt, amikor novemberben balesetet okozott © Bors

Ez már mérgezés Az orvoslexikon.hu-n talált táblázat szerint a 2,5 ezrelék feletti véralkoholszintet ekképp definiálják: „Alkoholmérgezés. Zavarodottság, aluszékonyság, később komatózus szak, ingerekre nincs reakció, reflexek nem válthatók ki, pupillák szűkek, légzés felületes, pulzus gyenge, vérnyomás alacsony. Vizelet- és széklettartási nehézségek. (…) Életveszélyes állapot.”

Kíváncsiak voltunk, Gesztesinek van-e más kategóriájú vezetői engedélye, vagy tervezi-e, hogy levizsgázik, de ő nem kívánt nyilatkozni.

Egy, az interneten fellelhető véralkoholszint-kalkulátorral kíváncsiságból megpróbáltuk kiszámolni, mit jelenthet a több mint 2,5 ezrelékes véralkoholszint.

Gesztesi Károly súlyát 110 kilóra becsültük, és feltételeztük: a színész akkor ivott utoljára, mielőtt autóba ült, és a baleset után a kiérkező rendőrök a pa­pírmunkát követően rögtön vérvételre vitték. Ez esetben az utolsó korty és a vérvétel között két óra telhetett el. A bíróságon egyértelműen kiderült, a színész whiskyt fogyasztott. Ahhoz, hogy a véralkoholszint meghaladja a 2,5 ezreléket, tizennégy felesre volt szüksége. Ha jóval több idő telt el az utolsó korty és a vérvétel között, akkor sokkal többre.