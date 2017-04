Gergely Róbert: Kikérem magamnak Pumped Gabo viselkedését! interjú

Némedi-Varga Tímea és Gergely Róbert tíz éve alkotnak egy párt, három esztendeje pedig hivatalosan is összekötötték az életüket. Munkájuknak köszönhetően rengeteg időt töltenek együtt, mégis békében, harmóniában élnek egymással. Közös életük egyik alapja a másik iránti tisztelet.

Némedi-Varga Tímea és Gergely Róbert tíz éve alkotnak egy párt, három esztendeje pedig hivatalosan is összekötötték az életüket. Munkájuknak köszönhetően rengeteg időt töltenek együtt, mégis békében, harmóniában élnek egymással. Közös életük egyik alapja a másik iránti tisztelet.

Egyre jobban hiányzik a férfiak szótárából az udvariasság és a tisztelet a női nem irányában. Önök is így látják?

Robi: Nekem és az én korosztályomnak ez alapkérdés. Jó dolog, ha egy férfi úriember, és ha valaki közel áll a szívéhez, akkor a megismerkedési folyamatuk sem egyik percről a másikra, hanem bizonyos kifutási idővel történik, ami alatt azt értem, hogy van idő az udvarlásra. Nekem a neveltetésemből fakad, hogy a tiszteletet meg kell adni, bármilyen korban is vagyunk. Nagyon nem tetszik, ahogy néhány kortársam és művésztársam a nőkhöz viszonyul. Régen ilyen volt Ganxsta Zolee, és leg­újabban Pumped Gabo.

Ez mit jelent?

Robi: Mérges vagyok az ilyenfajta férfiúi hozzáállásra, és leginkább arra a csatornára, amely ezt megengedi. Elutasítom és kikérem magamnak a férfiak nevében Pumped viselkedését. Legalább sípolják ki a trágárságát, hisz a televízió, a média nevel.

Én is részese vagyok a példamutatásnak, mert a színpadon és a mai koncertemen is, melynek az „Oda vagyok magáért” címet adtam, emögé állítottam azt a férfiúi magatartást és elvárhatóan azt a női fogadókészséget, ami bemutatja, hogyan kellene 2017-ben az uraknak és a hölgyeknek egymáshoz kapcsolódniuk: lélekben, odafigyelésben, magatartási normákban.









Timié a szó.

Alapvetően minden embernek az lenne jó, ha tisztelnék egymást, az értékeiket. Ha egy nő nőként viselkedik, akkor alapjában véve szerintem tisztelik a férfiak. Persze vannak olyan férfiak, akiket nem is neveznék így, hanem inkább véglényeknek. Ők tiszteletlenek, primitívek. Sajnos, a nők között is találni ebből a típusból.

Gergely Róbert milyen viselkedési normát vár el a feleségétől?

Azt hiszem, pokoli szerencsém van, de ez nyilván a párválasztásnak is egy döntő része, hogy a belső értékekre is figyeltem. Timi, hála istennek női szerepvállaló, finom, érzékeny, nőies, csinos. A belső értékei, mint az alkalmazkodás, kíváncsiság, a másikra való figyelés, a gondoskodás, a közös gondolatok számomra fontosak, és ő birtokolja ezeket.

Timi, a nőiesség megélése fontos momentum az életében?

Egyre fontosabb! Harmincéves koromtól kezdődött el az a folyamat, hogy úgy érzem, kezdek kiteljesedni. Mostanában például inkább választom a magas sarkú cipőt a lapos talpú helyett, még akkor is, ha meghalok benne, mert valahogy a belsőm ezt sugallja. A lelkemhez ez most jobban passzol.

Nem tagadom meg a macinacit, de előfordul, hogy otthon is szeretek csinosabb lenni. Robi nagyon szereti, ha nincs rajtam smink, és ez nekem furcsa. Én otthon is felteszek az arcomra egy BB krémet, szempillaspirált, szájfényt és na jó, néha pirosítót. Mit tegyek? Így érzem jól magam.









Nemcsak az otthonuk, a munkahelyük is közös. Ezt nem sínyli meg a házasságuk?

Timi: Teljesen el tudom fogadni, hogy ha dolgozunk, az nem arról szól, hogy szépen, finoman beszélgetünk egymással. A premierek előtt nagyon feszült a hangulat, nem egy paradicsomi légkör. Olyankor az is előfordul, hogy még a lakáson belül is kerüljük egymást. Pattanásig feszülnek az idegek, de ez minden színésznél így van.

Ritkán sikerül teljesen kikapcsolódnunk, mert az életünket teljesen átszövi a színház, főleg, hogy ez Robinak a saját vállalkozása. Ha elutazunk valahová, mindig van velünk szövegkönyv, számítógép és telefon. A telefon még kutyasétáltatás közben is nála van, és számos példa volt arra, hogy akkor kértek fel bennünket egy előadásra.

Robi: Tudjuk ezt kompenzálni a munkánkban és a szabadidős tevékenységekben is. Nem vagyunk teljesen összeforrva. Ha dolgozunk, akkor színész-színésznő vagy rendező-színésznő viszonyban vagyunk egymással, és elkerülhetetlenek a nézeteltérések. Főleg az előkészítési fázisban szoktunk élesen vitatkozni, de nem az a cél, hogy „leteperjük” a másikat, hanem, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból.

Hogyan töltik a szabadidejüket?

Robi: Amint lehet, elutazunk, nemcsak belföldre, hanem külföldre is. Nemrég Egyiptomban jártunk. Előfordul, hogy dolgozni megyünk vidékre és ott maradunk pár napra. Aztán van két kutyánk, sokat sétálunk velük. Szeretem a házunk kertjét gondozni, és nyaranta Timinek is van egy kis veteményeskertje. Vannak barátnői, és aktívan sportol is, tehát van külön élete. Igyekszünk jó előre megtervezni az éle­tünket, a naptárunkban 2017. december 31-ig látjuk a feladatainkat és a résekben próbálunk magunkra több időt szánni.

Névjegy Gergely Róbert Foglalkozása: színész. Saját színháza van, mely a Gergely Theáter nevet viseli, ami nemrég regisztrált színház lett. Legközelebbi projektje: Ma este Hévízen adja elő show-műsorát: „Oda vagyok magáért” címmel. Némedi-Varga Tímea Foglalkozása: színésznő Munkahely: Gergely Theáter Ami foglalkoztatja: Második rendezésére készül, Csukás István–Berkes Gábor: Kutyánszki Kázmér avagy egy vers-író kutya kalandjait viszi színpadra, melynek nyáron lesz a premierje.

Mivel tudják kihozni a másikat a sodrukból?

Timi: Robi nagyon precíz, pontos. Ha úgy érzem, lazítanom kell a helyzeten, elkezdek viccelődni és attól nagyon ideges lesz. Ő azzal hoz ki engem a sodromból, amikor ugyanazt sokszor elismétli. Mondom neki, hogy értem, de csak elmondja még egyszer. Hú, ezzel nagyon felbosszant.

Sokszor kérem, másoknak se mondjon el ezerszer dolgokat. Volt, hogy azt mondta jó. Egyszer mondta el a szervezőnek az információkat és az számos dolgot elrontott, de van csúcspéldám is.

Nagyon idegesített, amikor a benzinkúton úgy kért számlát, hogy H, mint Hímes tojás utca. Kértem, ne tegye. A következő alkalommal a hölgy visszakérdezett, milyen utca? Szóval, az élet őt igazolja…

