George Michael testét még mindig nem adják ki a zsaruk!

Több, mint egy hónappal ezelőtt távozott az élők sorából George Michael. A sztár testére élettársa talált rá karácsony reggelén. Testét azonban még mindig nem helyezhették végső nyugalomra, ugyanis azt a hatóságok még mindig nem adták ki a családnak.

Mindez nem is fog megtörténni mindaddig, amíg az oxfordshire-i halottkém, Darren Salter meg nem kapja a toxikológiai jelentést a laborból. Ebből derül ki ugyanis, hogy az énekes halálában játszottak-e bármilyen szerepet a drogok - írja a Daily Star.







A hatóságok nem adhatják ki a testet, amíg minden eredmény el nem készül

Mint arról korábban a BorsOnline is beszámolt, George Michael korábbi szerelme, Carlos Arturo Ortiz úgy hiszi, hogy a világsztár túladagolta magát, és ennek az okát is sejteni véli: a melankolikus énekes ugyanis rászokott az antidepresszánsokra, emellett az alkohollal és a kokainnal is volt gondja. Az egykori Wham!-tag halála után olyan pletykák is felmerültek, hogy az utóbbi időben egymást érték a hedonista partik - bár ezeket a híreket, csak úgy mint a túladagolás feltételezését, a család cáfolta.