George Clooney-t lekapcsolták a magyar rendőrök

A hollywoodi szupersztárok sem tökéletesek. Kiderült, hogy még budapesti cellában is éjszakáztak.

Meglepően sokat tud George Clooney titkairól Návai Anikó. Miért? Mert a hollywoodi tudósító nagyon, nagyon régóta ismeri a szupersztárt.

– Készítettem vele interjút a szombaton adásba kerülő Helló, Hollywoodba, akkor kértem, hogy meséljen a budapesti élményeiről is. Például arról, hogy itt forgatta élete első filmjét, a Grizzlyt, Charlie Sheennel és Laura Dernnel, még 1982-ben. Mondtam neki: tudom, hogy akkor mindenféle malacságot csináltatok.







Élete első filmjét, a Grizzlyt Budapesten forgatta az akkor 22 éves George Clooney © Northfoto

Anikó pontosan emlékszik a sztorira, hogy Charlie Sheennel lementek a rakpartra, és ott virgonckodtak, hangoskodtak úgy, hogy nem voltak náluk a papírjaik. Persze elkapták őket a rendőrök és bevitték az őrsre. Ott kellett tölteniük az éjszakát. A rendőrök nem beszéltek angolul, Georgeékmagyarul, ráadásul akkor még nem is voltak ennyire ismertek. Amikor Anikó azt kérte, hogy meséljen a budapesti kalandjaikról, Clooney azt válaszolta: „Nem tehetem, nekem már ikreim vannak!” Akkor beszélj az ikerekről, kérte a riporter és ennek boldogan eleget is tett.







Návai Anikó nagyon régen ismeri a világsztárt, Velencében készített vele interjút

– Onnantól kizárólag róluk mesélt – folytatja Anikó. – Arról, hogy mennyire különböznek az ikrek, és hogy mit adott neki az apaság. Természetesen szokta büfiztetni is őket, aminek az egyik öltönye látta a kárát. De tud pelenkázni is, és büszke a feleségére, aki szoptatja a kicsiket.

Pletykák Velencéből

A Velencei Filmfesztivál kulisszatitkairól is mesélt Anikó. Arról, hogy Javier Bardem vízitaxizott és amikor az asszisztensének beadta a hajóba az öltönyét, az beesett a vízbe. Alig tudták rendbe hozni a megnyitóra.

Angelina Jolie nem jött össze újra Brad Pittel, egyedül van, pedig nagyon nem szeret szingli lenni. A színésznő kambodzsai filmjét, az Először megölték apámat mutatták be, aminek örökbefogadott fia, a tizenhat éves Madox az executive producere. Jolienak fontos volt, hogy kambodzsai filmet készítsen, mivel Madox ott született.

Jennifer Lawrence filmjét, Az anyám!-at kedd este mutatták be Velencében. A mozit Darren Aronofsky rendezte, akivel most együtt él a színésznő. Nem beszélnek róla, de ez nyílt titok. Persze mindig lebuknak valami apróságon. Például, amikor Michelle Pfeiffertől megkérdezték, hogy a szőke vagy barna hajú férfiak-e az esetei, azt felelte, hogy a barna! A mellette ülő Jennifer azonnal rávágta: nekem is, és jelentőségteljesen ránézett a rendezőre.

