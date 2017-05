Ganxsta Zolee egy valakinek szót fogad

Ganxsta Zolee mindenre vevő, ha a lányáról van szó: legyen az egy iskolai előadás, vagy órákig tartó ruhapróbálgatás, birkatürelemmel kivár mindent, és még élvezi is! A tízéves Zoé az, aki bármit elér nála. Ő az egyetlen nő, aki irányítani tudja. – Szófogadó vagyok. Van, hogy túlerőltetek egy poént például, és akkor azt mondja nekem: apa nemcsak idegesítő, hanem ciki is vagy! Fenyeget, én meg szót fogadok, és abbahagyom, nem erőltetem tovább – nevette el magát Zolee, aki a TV2 Vigyázat, gyerekkel vagyok! című műsorát is megnyerte lányával.







Nem tudom azt mondani Zoénak, hogy nem – vallotta be a vajszívű rapper apa © TV2

– Egy engedékeny hülye vagyok, ha Zoéról van szó. Tiszta gáz, hogy nem tudom azt mondani neki, hogy nem – vallotta be a rapper, aki sokakat megbotránkoztatott azzal, hogy a műsorban kiderült, olykor genyónak vagy tetűfejnek becézi a lányát.

– Vagy éppen aranycsillagbo-garamnak. Érti a lányom a humoromat. De most rohannom kell, mert Hófehérkét játszik az iskolai darabban és elkésem, ha nem teszem le a telefont! – mondta határozottan a kenyérre kenhető Döglégy.