Főszerepet kapott Bajor Imre lánya

Bajor Lili még csak harmadéves a Színművészeti Egyetemen, de már főszerepet kapott a Madách Színházban. A Shakespeare-mesék – Szentivánéji álom light című gyerekelőadás Titánia szerepét osztotta rá Szilágyi Bálint rendező.

Lilin nem csak a főszerep miatt van nyomás, ezzel tisztában is van, hiszen Bajor Imre és Hámori Eszter közös gyermeke.







© Czerkl Gábor

„Mivel ebben nőttem fel, nem is vetődött fel bennem soha más opció, mint a színészet. A testvérem, Marci is ebben a világban találta meg magát, de őt a tévézés és a rádiózás érdekli” – mondta a Blikknek. Szeretné, ha a majd a munkája és nem a szülei miatt ítélnék meg, még ha azt is tudja, ezért majd többet kell dolgoznia, mint pályatársainak.